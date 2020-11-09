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Заседание КСУ по "земельному вопросу" сорвали те же трое судей - источник

Заседание КСУ по "земельному вопросу" сорвали те же трое судей - источник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кворум во время сегодняшнего рассмотрения дела относительно толкования 13 и 14 статей Конституции Украины сорвали те же трое судей, которые и в пятницу покинули заседание КСУ. Об этом УНН сообщил информированный источник в КСУ.

“Отсутствуют все те же. Головатый, насколько известно, имеет проблемы со здоровьем. Василий Лемак тоже обратился к врачам. Олег Первомайский и Виктор Колесник, как и в прошлый раз, прибыли на заседание, но опять его покинули. Для того, чтобы сорвать кворум при рассмотрении вопроса о толковании 13 и 14 статей Конституции”, — отметил собеседник.

Источник также отметил, что снова к этому делу причастен представитель Президента в КСУ Федор Вениславский.

“Причиной является желание сделать Суд недееспособным. Уже дана команда на этот счет. Вениславский приходит и работает над этим. Его уже здесь называют “доктор Айболит”, ведь только он появляется — так сразу три судьи уходят из заседания — “заболели”, — подытожил собеседник.

Напомним, что 5 ноября, после визита в КСУ представителя Президента, — трое судей покинули заседание, тем самым сорвав рассмотрение дела относительно толкования 13 и 14 статей Конституции.

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