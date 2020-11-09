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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конституционном суде заявили, что НАПК "продолжает манипуляции" вокруг решения о декларациях

В Конституционном суде заявили, что НАПК "продолжает манипуляции" вокруг решения о декларациях

Киев  •  УНН

 • 17931 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Конституционном суде Украины заявили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции "продолжает манипуляции" вокруг решения суда, распространяя информацию, через КСУ отменены установленные Законом Украины "О предупреждении коррупции" ограничения и обязательства, в том числе касающихся подарков и конфликта интересов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

"Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, а также судья-докладчик по делу Игорь Слиденко и другие судьи суда отмечали, что решение Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 не содержит ссылок на закрытие реестра деклараций НАПК", - говорится в сообщении.

В КСУ отмечается, что глава НАПК Александр Новиков совершил неправомерные действия по закрытию реестра электронных деклараций, что в свою очередь привело к возмущению в обществе.

"Проконсультировавшись с Конституционным Судом Кабинет Министров Украины издал распоряжение, которым обязал НАПК немедленно обеспечить открытие круглосуточного доступа к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Во исполнение второго пункта распоряжения НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что указанное распоряжение действует, оно никем не оспаривается. По мнению КСУ, "приведенное еще раз подтверждает факт совершения главой НАПК Александром Новиковым неправомерных действий".

"Отметим, что согласно части второй статьи 19 Конституции Украины "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины". В то же время, закрывая реестр деклараций, глава НАПК вышел за пределы предоставленных ему полномочий, что привело к ошибочной трактовке решения Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

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В КСУ еще раз подчеркивают, что решение Конституционного Суда Украины в части контроля за декларациями обусловлено тем, что согласно Конституции Украины, орган исполнительной власти не может вмешиваться в независимость судебной власти.

"Более того, главе НАПК Александру Новикову известно, что лишение НАПК полномочий не отменяет установленных Законом Украины "О предупреждении коррупции" ограничений и обязательств, в том числе касающихся подарков и конфликта интересов, однако он продолжает подавать информацию в выгодном ему свете", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в КСУ обращают внимание, что решения органов конституционной юрисдикции являются окончательными и не подлежат обжалованию, на что неоднократно обращали внимание европейские правовые институты. Следовательно, решение Конституционного Суда подлежит исполнению, работу в этом направлении осуществляет Верховная Рада Украины.

"На сегодня решение Конституционного суда Украины не составляет никаких угроз отмене безвизового режима и другой международной помощи нашему государству от зарубежных стран", - отмечают в КСУ.

Также в КСУ заявляют, что "суд выступает за борьбу с коррупцией, одним решением суд не разрушает и не разрушил систему антикоррупционных органов. В то же время, мы убеждены, что с коррупцией необходимо бороться только конституционным способом".

Напомним, из-за решения Конституционного Суда в Национальном агентстве по предупреждению коррупции отметили, что они не имеют возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, следовательно, по их словам, чиновники могут получать драгоценные подарки и "благодарить" за них.

Ранее Конституционный суд Украины признал таковой, которая не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

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