У Конгресі пропонують висікти обличчя Трампа на горі Рашмор поруч із Вашингтоном і Лінкольном

Членкиня палати представників та республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів що зробили найбільший внесок у розвиток США. Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.

Я офіційно висунула законопроєкт, щоб висікти обличчя президента Трампа в горі Рашмор. Його видатні досягнення для нашої країни та успіхи, яких він продовжуватиме досягати, заслуговують на найвище визнання та шану на цьому знаковому національному пам’ятнику. Почнімо різьблення! - написала Луна.

Гора Рашмор

Гора Рашмор розташована біля міста Кістоун у Південній Дакоті. Монумент являє собою висічені в гранітній скелі особи чотирьох президентів США – Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта і Лінкольна (зліва направо). Саме ці президенти на думку американців внесли найбільший вклад в розвиток країни. Джордж Вашингтон був обраний тому, що привів націю до демократії, Томас Джефферсон – тому, що створив Декларацію Незалежності, Авраам Лінкольн – тому, що поклав край рабству в США, а Теодор Рузвельт, – тому , що сприяв будівництву Панамського каналу, а також охороні держави та бізнесу.

Роботи зі створення фігур тривали з 1927 по 1941 роки. Національний меморіал "Гора Рашмор" має площу понад 517 га.

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