У Конгресі пропонують висікти обличчя Трампа на горі Рашмор поруч із Вашингтоном і Лінкольном

ukenru
09:48 • 54291 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 111053 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110581 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130415 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161938 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214110 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172711 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151097 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125008 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109801 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128130 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132169 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129476 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131495 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125706 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181271 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179815 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311852 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339352 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 31818 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 64895 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 65876 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129476 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101525 перегляди
Актуальне
У Конгресі пропонують висікти обличчя Трампа на горі Рашмор поруч із Вашингтоном і Лінкольном

У Конгресі пропонують висікти обличчя Трампа на горі Рашмор поруч із Вашингтоном і Лінкольном

Київ • УНН

 • 23459 перегляди

Республіканка Анна Пауліна Луна внесла законопроєкт про висічення обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор. Національний меморіал наразі містить портрети чотирьох президентів США, які зробили найбільший внесок у розвиток країни.

Членкиня палати представників та республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів що зробили найбільший внесок у розвиток США.  Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.

Я офіційно висунула законопроєкт, щоб висікти обличчя президента Трампа в горі Рашмор. Його видатні досягнення для нашої країни та успіхи, яких він продовжуватиме досягати, заслуговують на найвище визнання та шану на цьому знаковому національному пам’ятнику. Почнімо різьблення!

- написала Луна.

Гора Рашмор

Гора Рашмор розташована біля міста Кістоун у Південній Дакоті. Монумент являє собою висічені в гранітній скелі особи чотирьох президентів США – Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта і Лінкольна (зліва направо). Саме ці президенти на думку американців внесли найбільший вклад в розвиток країни. Джордж Вашингтон був обраний тому, що привів націю до демократії, Томас Джефферсон – тому, що створив Декларацію Незалежності, Авраам Лінкольн – тому, що поклав край рабству в США, а Теодор Рузвельт, – тому , що сприяв будівництву Панамського каналу, а також охороні держави та бізнесу.

Роботи зі створення фігур тривали з 1927 по 1941 роки. Національний меморіал "Гора Рашмор" має площу понад 517 га.

Мін'юст США звільнив юристів, які розслідували справи проти Трампа28.01.25, 03:09 • 30374 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами