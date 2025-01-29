У Конгресі пропонують висікти обличчя Трампа на горі Рашмор поруч із Вашингтоном і Лінкольном
Київ • УНН
Республіканка Анна Пауліна Луна внесла законопроєкт про висічення обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор. Національний меморіал наразі містить портрети чотирьох президентів США, які зробили найбільший внесок у розвиток країни.
Членкиня палати представників та республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів що зробили найбільший внесок у розвиток США. Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.
Я офіційно висунула законопроєкт, щоб висікти обличчя президента Трампа в горі Рашмор. Його видатні досягнення для нашої країни та успіхи, яких він продовжуватиме досягати, заслуговують на найвище визнання та шану на цьому знаковому національному пам’ятнику. Почнімо різьблення!
Гора Рашмор
Гора Рашмор розташована біля міста Кістоун у Південній Дакоті. Монумент являє собою висічені в гранітній скелі особи чотирьох президентів США – Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта і Лінкольна (зліва направо). Саме ці президенти на думку американців внесли найбільший вклад в розвиток країни. Джордж Вашингтон був обраний тому, що привів націю до демократії, Томас Джефферсон – тому, що створив Декларацію Незалежності, Авраам Лінкольн – тому, що поклав край рабству в США, а Теодор Рузвельт, – тому , що сприяв будівництву Панамського каналу, а також охороні держави та бізнесу.
Роботи зі створення фігур тривали з 1927 по 1941 роки. Національний меморіал "Гора Рашмор" має площу понад 517 га.
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