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В Конгрессе предлагают высечь лицо Трампа на горе Рашмор рядом с Вашингтоном и Линкольном

В Конгрессе предлагают высечь лицо Трампа на горе Рашмор рядом с Вашингтоном и Линкольном

Киев  •  УНН

 • 5725 просмотра

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Республиканка Анна Паулина Луна внесла законопроект о высечении лица Дональда Трампа на горе Рашмор. Национальный мемориал сейчас содержит портреты четырех президентов США, которые внесли наибольший вклад в развитие страны.

Член палаты представителей и республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект, которым предлагает высечь лицо президента США Дональда Трампа в горе Рашмор - национальном мемориале, где высечены головы президентов, внесших наибольший вклад в развитие США.  Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН.

Я официально выдвинула законопроект, чтобы высечь лицо президента Трампа в горе Рашмор. Его выдающиеся достижения для нашей страны и успехи, которых он будет продолжать достигать, заслуживают наивысшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике. Давайте начнем резьбу!

- написала Луна.

Гора Рашмор

Гора Рашмор расположена возле города Кистоун в Южной Дакоте. Монумент представляет собой высеченные в гранитной скале лица четырех президентов США - Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна (слева направо). Именно эти президенты по мнению американцев внесли наибольший вклад в развитие страны. Джордж Вашингтон был избран потому, что привел нацию к демократии, Томас Джефферсон - потому, что создал Декларацию Независимости, Авраам Линкольн - потому, что положил конец рабству в США, а Теодор Рузвельт, - потому, что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса.

Работы по созданию фигур продолжались с 1927 по 1941 годы. Национальный мемориал "Гора Рашмор" имеет площадь более 517 га.

Минюст США уволил юристов, которые расследовали дела против Трампа28.01.25, 03:09 • 29397 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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