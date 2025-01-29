В Конгрессе предлагают высечь лицо Трампа на горе Рашмор рядом с Вашингтоном и Линкольном
Киев • УНН
Республиканка Анна Паулина Луна внесла законопроект о высечении лица Дональда Трампа на горе Рашмор. Национальный мемориал сейчас содержит портреты четырех президентов США, которые внесли наибольший вклад в развитие страны.
Член палаты представителей и республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект, которым предлагает высечь лицо президента США Дональда Трампа в горе Рашмор - национальном мемориале, где высечены головы президентов, внесших наибольший вклад в развитие США. Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН.
Я официально выдвинула законопроект, чтобы высечь лицо президента Трампа в горе Рашмор. Его выдающиеся достижения для нашей страны и успехи, которых он будет продолжать достигать, заслуживают наивысшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике. Давайте начнем резьбу!
Гора Рашмор
Гора Рашмор расположена возле города Кистоун в Южной Дакоте. Монумент представляет собой высеченные в гранитной скале лица четырех президентов США - Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна (слева направо). Именно эти президенты по мнению американцев внесли наибольший вклад в развитие страны. Джордж Вашингтон был избран потому, что привел нацию к демократии, Томас Джефферсон - потому, что создал Декларацию Независимости, Авраам Линкольн - потому, что положил конец рабству в США, а Теодор Рузвельт, - потому, что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса.
Работы по созданию фигур продолжались с 1927 по 1941 годы. Национальный мемориал "Гора Рашмор" имеет площадь более 517 га.
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