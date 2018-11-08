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У комітеті ВР назвали терміни розгляду подання проти Березкіна

У комітеті ВР назвали терміни розгляду подання проти Березкіна

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань регламенту поки не отримав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна. Однак його планують розглянути до початку грудня. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, член регламентного комітету Дмитро Лубінець.

“Сьогодні зранку був у комітеті — паперів (подання від Генпрокурора — ред.) немає”, — розповів Д.Лубінець.

За його словами, подання на комітеті може бути розглянуте в кінці листопада — на початку грудня.

“Сьогодні 8 листопада. Я так розумію, вчора його (подання — ред.) направили (до ВРУ — ред.). Сьогодні чи завтра воно буде у спікера Андрія Парубія. Він повинен направити подання народному депутату (Березкіну — ред.) для ознайомлення, дочекатись відповіді від парламентаря — це 5 днів, та направити до регламентного комітету. Тому чекаємо. Чисто теоретично ми повинні розглянути подання у цьому місяці — максимум початок грудня”, — резюмував Д.Лубінець.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.

Як повідомляв УНН, у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

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