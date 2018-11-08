У комітеті ВР назвали терміни розгляду подання проти Березкіна

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань регламенту поки не отримав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна. Однак його планують розглянути до початку грудня. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, член регламентного комітету Дмитро Лубінець.