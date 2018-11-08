В комитете ВР назвали сроки рассмотрения представления против Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам регламента пока не получил представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Станислава Березкина. Однако его планируют рассмотреть до начала декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член регламентного комитета Дмитрий Лубинец.
"Сегодня утром был в комитете - бумаг (представления от Генпрокурора - ред.) нет", - рассказал Д.Лубинец.
По его словам, представление на комитете может быть рассмотрено в конце ноября - начале декабря.
"Сегодня 8 ноября. Я так понимаю, что вчера его (представление - ред.) направили (в ВРУ - ред.). Сегодня или завтра оно будет у спикера Андрея Парубия. Он должен направить представление народному депутату (Березкину - ред.) Для ознакомления, дождаться ответа от парламентария - это 5 дней, и направить в регламентный комитет. Поэтому ждем. Чисто теоретически мы должны рассмотреть представление в этом месяце - максимум начало декабря", - резюмировал Д.Лубинец.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Станислава Березкина.
Как сообщал УНН, в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что в хищении 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.