У команді Тіхановської прокоментували її відеозвернення "не виходити на вулиці"

За її словами, коли Тіхановська з адвокатом Максимом Знаком прийшли в ЦВК країни, їх відвели в приймальню голови Комісії Лідії Єрмошиної. Через якийсь час, за інформацією Колеснікової, Лідія Єрмошина залишила свій кабінет.

“І всі три години Світлана перебувала в кабінеті одна з двома високопоставленими чиновниками, представниками силових структур... Через годину після початку переговорів ми бачили, як приходили люди, з великими чорними сумками, схожими на сумки для відеообладнання... Результатом цього, як ви знаєте, було відеозвернення, яке нещодавно вийшло. Весь цей час Світлана перебувала наодинці з цими двома чиновниками, вона була без зв’язку зі своїм адвокатом”, - заявила Колеснікова.

На питання, чи записано друге відео під тиском, Колеснікова відповіла, що вважає, що людина, яка одна три години перебуває в кабінеті з представниками силових структур, може прочитати будь-який текст.

“Якби я перебувала в її ситуації, можливо, мене теж могли б змусити. Я вважаю, що через три години в кабінеті з представниками силових структур, коли є діти, коли є чоловік, який перебуває під кримінальним переслідуванням, коли є друзі і прихильники, які перебувають у в’язниці, про деяких з них Світлана не знала нічого кілька днів, наприклад, про Марію Мороз, коли все твоє оточення і сім’я перебувають у заручниках, дуже складно робити заяви не під тиском", — заявила Колеснікова.

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Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі, головний конкурент чинного президента Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська записала відео, на якому читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі і не протистояти міліції.

Раніше повідомлялося, що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановском покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві. Вона записала відеозвернення до виборців, де пояснила свій від’їзд з країни.

Також нагадаємо, що в КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської.