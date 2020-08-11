У команді Тіхановської прокоментували її відеозвернення "не виходити на вулиці"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Соратниця Світлани Тіхановської Марія Колеснікова заявила, що у штабу досі немає зв'язку з нею, але вважає, що такі заяви, які зробила Тіхановська в другому відеозверненні, складно робити не під тиском. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання TUT.by у Telegram-каналі.
За її словами, коли Тіхановська з адвокатом Максимом Знаком прийшли в ЦВК країни, їх відвели в приймальню голови Комісії Лідії Єрмошиної. Через якийсь час, за інформацією Колеснікової, Лідія Єрмошина залишила свій кабінет.
“І всі три години Світлана перебувала в кабінеті одна з двома високопоставленими чиновниками, представниками силових структур... Через годину після початку переговорів ми бачили, як приходили люди, з великими чорними сумками, схожими на сумки для відеообладнання... Результатом цього, як ви знаєте, було відеозвернення, яке нещодавно вийшло. Весь цей час Світлана перебувала наодинці з цими двома чиновниками, вона була без зв’язку зі своїм адвокатом”, - заявила Колеснікова.
На питання, чи записано друге відео під тиском, Колеснікова відповіла, що вважає, що людина, яка одна три години перебуває в кабінеті з представниками силових структур, може прочитати будь-який текст.
“Якби я перебувала в її ситуації, можливо, мене теж могли б змусити. Я вважаю, що через три години в кабінеті з представниками силових структур, коли є діти, коли є чоловік, який перебуває під кримінальним переслідуванням, коли є друзі і прихильники, які перебувають у в’язниці, про деяких з них Світлана не знала нічого кілька днів, наприклад, про Марію Мороз, коли все твоє оточення і сім’я перебувають у заручниках, дуже складно робити заяви не під тиском", — заявила Колеснікова.
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Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі, головний конкурент чинного президента Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська записала відео, на якому читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі і не протистояти міліції.
Раніше повідомлялося, що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановском покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві. Вона записала відеозвернення до виборців, де пояснила свій від’їзд з країни.
Також нагадаємо, що в КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської.