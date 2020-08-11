В команде Тихановской прокомментировали ее видеообращение "не выходить на улицы"

По ее словам, когда Тихановская с адвокатом Максимом Знаком пришли в ЦИК страны, их отвели в приемную главы Комиссии Лидии Ермошиной. Спустя какое-то время, по информации Колесниковой, Лидия Ермошина покинула свой кабинет.

“И все три часа Светлана находилась в кабинете одна с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур... Спустя час после начала переговоров мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования... Результатом этого, как вы знаете, было видеообращение, которое недавно вышло. Все это время Светлана находилась наедине с этими двумя чиновниками, она была без связи со своим адвокатом”, — заявила Колесникова.

На вопрос, записано ли второе видео под давлением, Колесникова ответила, что считает, что человек, который один три часа находится в кабинете с представителями силовых структур, может прочитать любой текст.

“Если бы я находилась в ее ситуации, возможно, меня тоже могли бы заставить. Я считаю, что через три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, о некоторых из них Светлана не знала ничего несколько дней, например, о Марии Мороз, когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением, — заявила Колесникова.

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Напомним, кандидат в президенты Беларуси, главный конкурент действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео, на котором читает с листа обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции.

Ранее сообщалось, что главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Она записала видеообращение к избирателям, где объяснила свой отъезд из страны.

Также напомним, что в КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской.