В команде Тихановской прокомментировали ее видеообращение "не выходить на улицы"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85757 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102367 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127426 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107721 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127820 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101361 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102163 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В команде Тихановской прокомментировали ее видеообращение "не выходить на улицы"

В команде Тихановской прокомментировали ее видеообращение "не выходить на улицы"

Киев  •  УНН

 • 17929 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что у штаба до сих пор нет связи с ней, но считает, что такие заявления, которые сделала Тихановская во втором видеообращении, сложно делать не под давлением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание TUT.by в Telegram-канале.

По ее словам, когда Тихановская с адвокатом Максимом Знаком пришли в ЦИК страны, их отвели в приемную главы Комиссии Лидии Ермошиной. Спустя какое-то время, по информации Колесниковой, Лидия Ермошина покинула свой кабинет.

“И все три часа Светлана находилась в кабинете одна с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур... Спустя час после начала переговоров мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования... Результатом этого, как вы знаете, было видеообращение, которое недавно вышло. Все это время Светлана находилась наедине с этими двумя чиновниками, она была без связи со своим адвокатом”, — заявила Колесникова.

На вопрос, записано ли второе видео под давлением, Колесникова ответила, что считает, что человек, который один три часа находится в кабинете с представителями силовых структур, может прочитать любой текст.

“Если бы я находилась в ее ситуации, возможно, меня тоже могли бы заставить. Я считаю, что через три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, о некоторых из них Светлана не знала ничего несколько дней, например, о Марии Мороз, когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением, — заявила Колесникова.

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Напомним, кандидат в президенты Беларуси, главный конкурент действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео, на котором читает с листа обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции.

Ранее сообщалось, что главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Она записала видеообращение к избирателям, где объяснила свой отъезд из страны.

Также напомним, что в КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской.

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