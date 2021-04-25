У Колумбії зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я і соціального захисту Колумбії повідомило в суботу про 440 летальні випадки, викликані коронавірусом, що стало найвищим для цієї країни показником добової смертності. Попередній рекорд був зафіксований 22 квітня (430 випадків). Про це повідомляє УНН із посиланням сторінку міністерства в Twitter.
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“24 квітня ми підтвердили одужання 18 038 пацієнтів, 16 730 нових випадків зараження і 440 летальних випадків в Колумбії. В результаті число видужали досягла 2 573 657, пацієнтів з COVID-19 — 2 757 274, померлих — 70 886”, — наголошується в повідомленні.
Доповнення
У Боготі з початку епідемії зафіксовано 763 255 випадків інфікування.
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Перший випадок зараження коронавірусом був виявлений в Колумбії 6 березня 2020 року. 17 березня минулого року президент Іван Дуке через пандемію оголосив в республіці режим надзвичайного стану на 30 діб.
Пізніше влада ввела загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня, потім його неодноразово продовжували. З 1 вересня в країні діє режим вибіркової ізоляції.
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