У Колумбії зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19 за добу

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“24 квітня ми підтвердили одужання 18 038 пацієнтів, 16 730 нових випадків зараження і 440 летальних випадків в Колумбії. В результаті число видужали досягла 2 573 657, пацієнтів з COVID-19 — 2 757 274, померлих — 70 886”, — наголошується в повідомленні.

Доповнення

У Боготі з початку епідемії зафіксовано 763 255 випадків інфікування.

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Перший випадок зараження коронавірусом був виявлений в Колумбії 6 березня 2020 року. 17 березня минулого року президент Іван Дуке через пандемію оголосив в республіці режим надзвичайного стану на 30 діб.

Пізніше влада ввела загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня, потім його неодноразово продовжували. З 1 вересня в країні діє режим вибіркової ізоляції.

Нагадаємо

Колумбія дозволить приватний імпорт протиковідної вакцини.