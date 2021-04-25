В Колумбии зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о 440 летальных случаях, вызванных коронавирусом, что стало самым высоким для этой страны показателем суточной смертности. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля (430 случаев). Об этом сообщает УНН со ссылкой страницу министерства в Twitter.
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“24 апреля мы подтвердили выздоровления 18 038 пациентов, 16 730 новых случаев заражения и 440 летальных случаев в Колумбии. В результате число выздоровевших достигла 2 573 657, пациентов с COVID-19 — 2 757 274, умерших — 70 886”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 763 255 случаев инфицирования.
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Первый случай заражения коронавируса был обнаружен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток.
Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.
Напомним
Колумбия позволит частный импорт протиковиднои вакцины.