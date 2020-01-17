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У Київраді очікують, що новий Шулявський міст прослужить 100 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Проектний строк служби опорних та інших основних елементів нового Шулявського шляхопроводу становить 100 років. Про це УНН повідомили у Київській міській раді у відповідь на запит.

У Київраді очікують, що новий Шулявський міст прослужить 100 років

Так, за інформацією Київради, проектний строк служби основних елементів шляхопроводів становить:

— сталеві прогонові будови — 100 років,
— опори — 100 років
— фундаменти — 100 років
— покриття проїзної частини — 7 років, гідроізоляція — 15 років,
— деформаційні шви — 20 років.

Споруда розрахована під навантаження від тривісної вантажівки загальною масою 30 тон.

Окрім того, у Київраді повідомили, що згідно договору з підрядником, гарантія на окремі елементи шляхопроводу становить від 5 до 30 років.

Нагадаємо, у Києві 28 грудня 2019 року відкрили рух Шулявським шляхопроводом, який з березня був на реконструкції.

Рух відкрили частково — дві смуги в кожен бік. Повністю розв’язку планують відкрити влітку 2020 року.

Як повідомляв УНН, Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.

Збудований ще у 60-х роках 20 століття у 2013 році міст був визнаний аварійним. Реконструкція мосту після обвалу 2017 року супроводжувалася скандалами. Зокрема, Антимонопольний комітет виявив змову під час проведення тендеру.

Навіть після відкриття мосту кияни висловлювали сумнів щодо якості виконаних робіт. Загалом реконструкція мосту обійшлася в суму понад 1 мільярд гривень.

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