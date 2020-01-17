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В Киевсовете ожидают, что новый Шулявский мост прослужит 100 лет

Киев • УНН

 • 21447 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Проектный срок службы опорных и других основных элементов нового Шулявского путепровода составляет 100 лет. Об этом сообщили УНН в Киевском городском совете в ответ на запрос.

В Киевсовете ожидают, что новый Шулявский мост прослужит 100 лет

Так, по информации Киевсовета, проектный срок службы основных элементов путепроводов составляет:

— стальные пролетные строения — 100 лет,
— опоры — 100 лет
— фундаменты — 100 лет
— покрытие проезжей части — 7 лет, гидроизоляция — 15 лет,
— деформационные швы — 20 лет.

Сооружение рассчитано под погрузку от трехосной грузовики общей массой 30 тонн.

Кроме того, в Киевсовете сообщили, что по договору с подрядчиком, гарантия на отдельные элементы путепровода составляет от 5 до 30 лет.

Напомним, в Киеве 28 декабря 2019 года открыли движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции.

Движение открыли частично — две полосы в каждую сторону. Полностью развязку планируют открыть летом 2020 года.

Как сообщал УНН, Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.

Построенный еще в 60-х годах 20 века в 2013 году мост был признан аварийным. Реконструкция моста после обвала 2017 года сопровождалась скандалами. В частности, Антимонопольный комитет обнаружил заговор во время проведения тендера.

Даже после открытия моста киевляне высказывали сомнение в качестве выполненных работ. В целом реконструкция моста обошлась в сумму более 1 миллиарда гривен.

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