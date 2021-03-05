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У Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ

У Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 21247 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Збільшується в столиці і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. Із них: 8,5 тисяч дорослих та понад 6 тисяч дітей. Більш, як 52% хворих дітей – шкільного віку", - написав Кличко.

Доповнення

В лютому повідомлялося, що з початку сезону на грип і ГРВІ перехворіли 8,4% українців.

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