У Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ

Цитата:

"Збільшується в столиці і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. Із них: 8,5 тисяч дорослих та понад 6 тисяч дітей. Більш, як 52% хворих дітей – шкільного віку", - написав Кличко.

Доповнення

В лютому повідомлялося, що з початку сезону на грип і ГРВІ перехворіли 8,4% українців.