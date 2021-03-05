У Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
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"Збільшується в столиці і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. Із них: 8,5 тисяч дорослих та понад 6 тисяч дітей. Більш, як 52% хворих дітей – шкільного віку", - написав Кличко.
Доповнення
В лютому повідомлялося, що з початку сезону на грип і ГРВІ перехворіли 8,4% українців.