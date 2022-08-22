У Києві заборонили масові заходи з 22 до 25 серпня через загрозу ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві заборонили проводити масові заходи в період із 22 до 25 серпня у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами, повідомили у КМВА, пише УНН.
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"Нагадуємо всім жителям Києва, що рішенням Миколи Жирнова у період із 22 до 25 серпня 2022 року заборонено проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, повʼязані із великим скупченням людей", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.
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Також киянам нагадали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Так, в окремому дорученні начальника військової адміністрації міста Миколи Жирнова зазначається, що проводити масові заходи заборонили "з метою своєчасного реагування на можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішення, військових обєктах, обєктах тощо".
У КМВА додали, що із 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Містян просять планувати свої маршрути з урахування роботи підземки.
Доповнення
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде. Проте, за його словами, армія рф має інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення.