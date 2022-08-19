У Києві на чотири дні скоротять роботу метро

Цитата

"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як укриття метрополітен працює цілодобово. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, потрібно натиснути на дзвінок біля вхідної групи дверей та зачекати на поліцейського. Користуватися треба тими вестибюлями, які працюють і в денний час.