В Киеве на четыре дня сократят работу метро

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"С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки", – говорится в сообщении.

Напомним

Как укрытие метрополитен работает круглосуточно. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, нужно нажать на звонок возле входной группы дверей и подождать полицейского. Пользоваться надо вестибюлями, которые работают и в дневное время.