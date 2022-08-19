В Киеве на четыре дня сократят работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве с 21 по 24 августа метро будет работать по сокращенному графику – с 6:00 до 21:00. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба столичного метрополитена, информирует УНН.
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"С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки", – говорится в сообщении.
Напомним
Как укрытие метрополитен работает круглосуточно. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, нужно нажать на звонок возле входной группы дверей и подождать полицейского. Пользоваться надо вестибюлями, которые работают и в дневное время.