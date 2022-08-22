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В Киеве запретили массовые мероприятия с 22 по 25 августа из-за угрозы ракетных ударов

Киев • УНН

 • 132306 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве запретили проводить массовые мероприятия в период с 22 по 25 августа в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, сообщили в КГВА, пишет УНН.

В Киеве запретили массовые мероприятия с 22 по 25 августа из-за угрозы ракетных ударов

Цитата

"Напоминаем всем жителям Киева, что решением Николая Жирнова в период с 22 по 25 августа 2022 года запрещено проводить массовые мероприятия, мирные собрания, митинги и другие мероприятия, связанные с большим скоплением людей", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Детали

Также киевлянам напомнили не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Так, в отдельном поручении начальника военной администрации города Николая Жирнова отмечается, что проводить массовые мероприятия запретили "в целях своевременного реагирования на возможные угрозы нанесения войсками рф ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решения, военным объектам, объектам и т.д.".

В КГВА добавили, что с 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен работает для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Горожан просят планировать свои маршруты с учетом работы подземки.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет. Однако, по его словам, армия рф имеет другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения.

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