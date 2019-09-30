У Києві за пів року травмувалися понад 35 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У першому півріччі цього року у Києві травмувалися понад 35 тисяч дорослих. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
"За перше півріччя 2019 року бригадами Центру ЕМД (екстреної медичної допомоги - ред.) та МК (медицини катастроф - ред.) виконано 35 835 виїздів з приводу травм (дорослих осіб - ред.). З них: побутові травми склали 13 947 випадків, вуличні - 11 919, кримінальні - 6 497, дорожньо-транспортні - 2 150, спортивні - 943, виробничі - 379", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, на підприємствах України травмувалися 2 335 осіб у I півріччі цього року.
Як повідомляв УНН, під час сходження на Говерлу туристка з Києва травмувала ногу.