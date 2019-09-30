В Киеве за полгода получили травмы более 35 тыс. человек

"За первое полугодие 2019 года бригадами Центра ЭМП (экстренной медицинской помощи - ред.) и МК (медицины катастроф - ред.) выполнено 35 835 выездов по поводу травм (взрослых лиц - ред.). Из них бытовые травмы составили 13 947 случаев, уличные - 11 919, уголовные - 6 497, дорожно-транспортные - 2 150, спортивные - 943, производственные - 379", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, на предприятиях Украины получили травмы 2 335 человек в I полугодии этого года.

Как сообщал УНН, во время восхождения на Говерлу туристка из Киева травмировала ногу.