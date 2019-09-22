Під час сходження на Говерлу травмувалася киянка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Під час сходження на Говерлу туристка з Києва травмувала ногу, передає УНН із посиланням на пресслужбу У ДСНС України в Івано-Франківській області.
Так, 21 вересня о 15:43 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Говерла травмувала ногу жителька м. Київ 1984 року народження, яка здійснювала підйом в складі туристичної групи у 25 осіб.
"О 20:50 пошуково-рятувальним відділенням знайдено туристичну групу, надано долікарську допомогу потерпілій та на ношах транспортовано її до СБ "Заросляк". О 22:00 потерпілу передано працівникам бригади ШМД (швидкої медичної допомоги - ред.) та направлено в Яремчанську ЦМЛ (центральну міську лікарню – ред.)", - йдеться в повідомленні.
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