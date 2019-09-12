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На підприємствах України травмувалися 2335 осіб у I півріччі цього року

На підприємствах України травмувалися 2335 осіб у I півріччі цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. За аналітичними даними Фонду соціального страхування України на підприємствах за підсумками першого півріччя 2019 року травмувались 1 666 чоловіків та 669 жінок, що становить 71,4% та 28,6% відповідно. Про повідомляє УНН з посиланням на ФССУ.

Крім того, найвищий рівень виробничого травматизму зафіксовано серед працівників віком від 50 до 59 років – 616 осіб або 26,4% від загальної кількості травмованих у І півріччі.

Зазначимо, для всіх потерпілих Фонд здійснює компенсацію втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансує лікування в закладах охорони здоров’я та, у разі встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, фінансує щомісячні страхові виплати і одноразові допомоги, медичні та соціальні послуги.

Серед причин виробничих нещасних випадків переважають організаційні – вони складають 65,2% від усіх зафіксованих. Зокрема, йдеться про невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення правил безпеки руху, технологічного процесу тощо. Через психофізичні причини сталось 22,3% нещасних випадків, через технічні – 12,5%.

З метою запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду у І півріччі 2019 року було здійснено 3013 перевірок щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці на підприємствах.

Нагадаємо, Соцстрах виділив майже 26 млн грн одноразової допомоги травмованим на виробництві.

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