На предприятиях Украины получили травмы 2335 человек в I полугодии этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По аналитическим данным Фонда социального страхования Украины на предприятиях по итогам первого полугодия 2019 травмировались 1666 мужчин и 669 женщин, составляет 71,4% и 28,6% соответственно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФССУ.
Кроме того, высокий уровень производственного травматизма зафиксирован среди работников в возрасте от 50 до 59 лет - 616 человек или 26,4% от общего количества травмированных в I полугодии.
Отметим, для всех пострадавших Фонд осуществляет компенсацию утраченного за период временной нетрудоспособности заработка, финансирует лечение в учреждениях здравоохранения и, в случае установления МСЭК стойкой утраты профессиональной трудоспособности, финансирует ежемесячные страховые выплаты и единовременные пособия, медицинские и социальные услуги.
Среди причин производственных несчастных случаев преобладают организационные - они составляют 65,2% от всех зафиксированных. В частности, речь идет о невыполнении требований инструкций по охране труда, невыполнение должностных обязанностей, нарушение правил безопасности движения, технологического процесса. Из-за психофизических причин произошло 22,3% несчастных случаев, из-за технических - 12,5%.
С целью предотвращения несчастных случаев, устранению угрозы здоровью работников, вызванной условиями труда, страховыми экспертами по охране труда рабочих органов исполнительной дирекции Фонда в I полугодии 2019 было осуществлено 3013 проверок состояния профилактической работы по созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятиях.
Напомним, Соцстрах выделил почти 26 млн грн одноразовой помощи травмированным на производстве.