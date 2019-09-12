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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100125 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116267 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107992 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114479 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121730 просмотра

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На предприятиях Украины получили травмы 2335 человек в I полугодии этого года

На предприятиях Украины получили травмы 2335 человек в I полугодии этого года

Киев  •  УНН

 • 9974 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. По аналитическим данным Фонда социального страхования Украины на предприятиях по итогам первого полугодия 2019 травмировались 1666 мужчин и 669 женщин, составляет 71,4% и 28,6% соответственно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФССУ.

Кроме того, высокий уровень производственного травматизма зафиксирован среди работников в возрасте от 50 до 59 лет - 616 человек или 26,4% от общего количества травмированных в I полугодии.

Отметим, для всех пострадавших Фонд осуществляет компенсацию утраченного за период временной нетрудоспособности заработка, финансирует лечение в учреждениях здравоохранения и, в случае установления МСЭК стойкой утраты профессиональной трудоспособности, финансирует ежемесячные страховые выплаты и единовременные пособия, медицинские и социальные услуги.

Среди причин производственных несчастных случаев преобладают организационные - они составляют 65,2% от всех зафиксированных. В частности, речь идет о невыполнении требований инструкций по охране труда, невыполнение должностных обязанностей, нарушение правил безопасности движения, технологического процесса. Из-за психофизических причин произошло 22,3% несчастных случаев, из-за технических - 12,5%.

С целью предотвращения несчастных случаев, устранению угрозы здоровью работников, вызванной условиями труда, страховыми экспертами по охране труда рабочих органов исполнительной дирекции Фонда в I полугодии 2019 было осуществлено 3013 проверок состояния профилактической работы по созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятиях.

Напомним, Соцстрах выделил почти 26 млн грн одноразовой помощи травмированным на производстве.

Украинские Национальные Новости

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