У Києві за добу на коронавірус захворіли 940 людей

Деталі

Повідомляється, що за минулу добу в Києві 540 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед жінок, віком від 18 до 92 років; 355 серед чоловіків, віком від 18 до 94 років. Також серед захворілих — 22 дівчинки від 25 днів до 17 років, та 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Крім цього, минулої доби від коронавірусної хвороби померло 30 людей, загалом зафіксовано 4567 смертей. До лікарень Києва госпіталізовано 86 хворих на COVID-19, а також 255 госпіталізовано з підозрою на пневмонію та коронавірус. Одужало 784 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (180), Солом‘янському (154) та Шевченківському (142).

Контекст

З 1 травня Київ офіційно вийде з “червоної” зони. У столиці буде встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 травня столиця знімає низку карантинних обмежень. Зокрема, весь громадський транспорт відновлює перевезення пасажирів без спеціальних перепусток.

Станом на 28 квітня, в Україні зафіксовано вже 2,059 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, — 11,6 тисячі.