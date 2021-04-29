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В Киеве за сутки коронавирусом заболели 940 человек

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 940 человек

Киев  •  УНН

 • 17230 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 940 новых случаев заболевания коронавирусом, всего в столице на COVID-19 заболели 194 630 человек. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что за минувшие сутки в Киеве 540 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди женщин в возрасте от 18 до 92 лет; 355 среди мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. Также среди заболевших — 22 девочки от 25 дней до 17 лет, и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Кроме этого, за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерло 30 человек, в общем зафиксировано 4567 смертей. В больницы Киева госпитализированы 86 больных COVID-19, а также 255 госпитализированы с подозрением на пневмонию и коронавирус. Выздоровели 784 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142).

Контекст

С 1 мая Киев официально выйдет из “красной” зоны. В столице будет установлен “желтый” уровень эпидемической опасности.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 мая столица снимает ряд карантинных ограничений. В частности, весь общественный транспорт восстанавливает перевозки пассажиров без специальных пропусков.

По состоянию на 28 апреля, в Украине зафиксировано уже 2,059 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, — 11,6 тысяч.

Украинские Национальные Новости

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