Офіційно: Київ вийде із "червоної зони" 1 травня

Цитата

"... з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва (скасувати), та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов.

Раніше

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця знімає низку карантинних обмежень. З 1 травня весь громадський транспорт відновлює перевезення пасажирів без спеціальних перепусток.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,047 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 квітня, — 9,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу удвічі більше, ніж захворілих. Летальних випадків за добу — 441.