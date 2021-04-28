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Офіційно: Київ вийде із "червоної зони" 1 травня

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. З 1 травня у Києві буде встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов з посиланням на рішення засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає УНН.

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"... з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва (скасувати), та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов.

Раніше

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця знімає низку карантинних обмежень. З 1 травня весь громадський транспорт відновлює перевезення пасажирів без спеціальних перепусток. 

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,047 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 квітня, — 9,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу удвічі більше, ніж захворілих. Летальних випадків за добу — 441.

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