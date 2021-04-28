Официально: Киев выйдет из "красной зоны" 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. С 1 мая в Киеве будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. Об этом сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на решение заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНН.
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"... с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева (отменить), и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.
Ранее
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица снимает ряд карантинных ограничений. С 1 мая весь общественный транспорт восстанавливает перевозки пассажиров без специальных пропусков.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,047 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 апреля, - 9,5 тысячи, что больше, чем днем ранее. Выздоровели за сутки вдвое больше, чем заболевших. Летальных случаев за сутки - 441.