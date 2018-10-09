У Києві відкрито пункт допомоги евакуйованим з Ічні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Зараз у столиці відкрито пункт прийому допомоги для евакуйованих до м.Ніжин мешканців Ічні. Про це повідомив депутат Київради Олександр Харченко, передає УНН.
“Від імені Ніжинського відділення Чернігівського земляцтва, ми відкрили пункт прийому допомоги для евакуйованих осіб. На цю годину евакуйовано близько 12,5 тисяч осіб. У місто Ніжин, наприклад, щогодини прибуває 50 людей. Що потрібно на цю годину: матраци, ковдри, пледи, подушки, теплий одяг будь яких розмірів, взуття, носки, води питна. Продуктів вистачає. Для немовлят — памперси та дитяче харчування. Кошти не приймаємо, лише допомогу, яку завеземо вже ввечері до Ніжина”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 13:00 12,5 тисяч осіб було евакуйовано із зони можливого ураження в районі населеного пункту Ічня.
Пункт прийому облаштований за адресою: вулиця Малишка 25/1. Приміщення Спілки ветеранів АТО Дніпровського району. Контактний телефон: 068 660 555 71.
Зазначимо, що першим містом, яке прийняло евакуйованих жителів Ічні, став Ніжин. Через надзвичайну ситуацію без газу залишаються понад 5,5 тисячі споживачів, без світла — понад 3 тисячі абонентів.
Як повідомляв УНН, о 03:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 03:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.