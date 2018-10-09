У Києві відкрито пункт допомоги евакуйованим з Ічні

“Від імені Ніжинського відділення Чернігівського земляцтва, ми відкрили пункт прийому допомоги для евакуйованих осіб. На цю годину евакуйовано близько 12,5 тисяч осіб. У місто Ніжин, наприклад, щогодини прибуває 50 людей. Що потрібно на цю годину: матраци, ковдри, пледи, подушки, теплий одяг будь яких розмірів, взуття, носки, води питна. Продуктів вистачає. Для немовлят — памперси та дитяче харчування. Кошти не приймаємо, лише допомогу, яку завеземо вже ввечері до Ніжина”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 13:00 12,5 тисяч осіб було евакуйовано із зони можливого ураження в районі населеного пункту Ічня.

Пункт прийому облаштований за адресою: вулиця Малишка 25/1. Приміщення Спілки ветеранів АТО Дніпровського району. Контактний телефон: 068 660 555 71.

Зазначимо, що першим містом, яке прийняло евакуйованих жителів Ічні, став Ніжин. Через надзвичайну ситуацію без газу залишаються понад 5,5 тисячі споживачів, без світла — понад 3 тисячі абонентів.

Як повідомляв УНН, о 03:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 03:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.