В Киеве открыт пункт помощи эвакуированным из Ични
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сейчас в столице открыт пункт приема помощи для эвакуированных в г. Нежин жителей Ични. Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Харченко, передает УНН.
“От имени Нежинского отделения Черниговского землячества, мы открыли пункт приема помощи для эвакуированных лиц. На этот час эвакуировано около 12,5 тысяч человек. В город Нежин, например, каждый час прибывает 50 человек. Что нужно на это время: матрасы, одеяла, пледы, подушки, теплая одежда любых размеров, обувь, носки, вода питьевая. Продуктов хватает. Для младенцев — памперсы и детское питание. Средства не принимаем, только помощь, завезем уже вечером в Нежин ”, - говорится в сообщении.
По состоянию на 13:00 12,5 тыс. человек были эвакуированы из зоны возможного поражения в районе населенного пункта Ичня.
Пункт приема оснащен по адресу: улица Малышко 25/1. Помещение Союза ветеранов АТО Днепровского района. Контактный телефон: 068660555 71.
Отметим, что первым городом, который принял эвакуированных жителей Ични, стал Нежин. Из-за чрезвычайной ситуации без газа остаются более 5,5 тысячи потребителей, без света — более 3 тысяч абонентов.
Как сообщал УНН, в 03:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 03:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.