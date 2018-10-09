В Киеве открыт пункт помощи эвакуированным из Ични

“От имени Нежинского отделения Черниговского землячества, мы открыли пункт приема помощи для эвакуированных лиц. На этот час эвакуировано около 12,5 тысяч человек. В город Нежин, например, каждый час прибывает 50 человек. Что нужно на это время: матрасы, одеяла, пледы, подушки, теплая одежда любых размеров, обувь, носки, вода питьевая. Продуктов хватает. Для младенцев — памперсы и детское питание. Средства не принимаем, только помощь, завезем уже вечером в Нежин ”, - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 12,5 тыс. человек были эвакуированы из зоны возможного поражения в районе населенного пункта Ичня.

Пункт приема оснащен по адресу: улица Малышко 25/1. Помещение Союза ветеранов АТО Днепровского района. Контактный телефон: 068660555 71.

Отметим, что первым городом, который принял эвакуированных жителей Ични, стал Нежин. Из-за чрезвычайной ситуации без газа остаются более 5,5 тысячи потребителей, без света — более 3 тысяч абонентов.

Как сообщал УНН, в 03:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 03:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.