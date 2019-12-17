У Києві відбулася масштабна погоня за 18-річним хлопцем на Mercedes

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві вчора, 16 грудня, декілька екіпажів патрульної поліції переслідувало 18-річного водія, який порушив правила дорожнього руху. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

“Близько 3:00 годині ночі (16 грудня) на вулиці Михайла Бойчука патрульні помітили Mercedes-Benz, який здійснив проїзд на червоний заборонений сигнал світлофору. Поліцейські за допомогою проблискових маячків подали сигнал про зупинку, але водій проігнорував вимоги, продовжив рух та збільшив швидкість і зник з поля зору поліцейських. Розпочалося переслідування, під час якого 18-річний водій порушував вимоги ПДР”, — розповіли в пресслужбі.

В пресслужбі зазначили, що автомобіль зупинили шляхом блокування на вулиці Андрія Аболмасова. Було задіяно декілька екіпажів патрульної поліції.

“Під час спілкування з 18-річним водієм ознак сп’яніння виявлено не було. Хлопець розповів патрульним, що не має водійського посвідчення та боявся відповідальності”, — сказали в пресслужбі.

Також, в на водія інспектори винесли постанову за ч.2 ст. 126 (керування транспортом засобом особи, яка не має права керування) та склали протокол за ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку) КУпАП України.

Як повідомляється, у ЗМІ переслідування відбувалося за участі 15 екіпажів поліції.

Нагадаємо, на Волині затримали нетверезого водія, який тікав і спричинив ДТП.

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