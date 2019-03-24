У Києві та Одесі мітингарі вимагали звільнити Павла Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві та Одесі пройшли мітинги з вимогою звільнити українського політв'язня Павла Гриба, засудженого в РФ до 6 років колонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо.Свобода".
Так, біля посольства РФ Росії у Києві учасники мітингу вимагали звільнити Павла Гриба та інших українців, які перебувають у тюрмах у Росії з політичних мотивів або утримуються "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.
Крім того, мітингарі закликали громадян України утриматися від поїздок до РФ. До учасників акції ніхто не вийшов.
Аналогічна акція пройшла і в Одесі. На неї зібралося близько 10 учасників, пише видання.
Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Після цього Павло оголосив про голодування.
Європейський Союз, Польща, США закликали негайно звільнити Павла Гриба.