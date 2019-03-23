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США засудили вирок російського суду українцю Грибу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. США засудили вирок російської влади політв'язню Павлу Грибу та закликали Росію негайно звільнити й відправити додому українця, який потребує лікування. Про це йдеться в заяві заступника речника Державного департаменту США Роберта Палладіно, оприлюдненій у Twitter, передає УНН.

США засудили вирок російського суду українцю Грибу

"Ми засуджуємо дії Росії та 6-річний вирок українцю Павлу Грибу. Ми стурбовані його здоров'ям. Росія повинна негайно повернути його в Україну і звільнити його з засудження. #FreeHryb", - написав офіційний представник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Республіки Польщі підтримало політв'язня Павла Гриба та вимагає від Росії негайно звільнити хлопця, а також усіх незаконно утримуваних українців.

Як повідомляв УНН, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним “в закликах до тероризму і схиляння до теракту” українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Після оголошення вироку Павло оголосив про голодування.

Раніше УНН повідомляв, що омбудсмен Денісова закликає світову спільноту посилити тиск на РФ через вирок політв’язню Грибу.

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