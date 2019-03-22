ЄС очікує негайного звільнення засудженого у РФ українця Гриба

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 24710 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 60039 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 55913 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 71230 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 88429 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85517 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169431 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99270 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72298 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327531 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
72%
Популярнi новини

Зустріч путіна та Віткоффа триває вже майже дві години: за пісумками можлива розмова з Трампом

11 квітня, 17:22 • 11457 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17598 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16674 перегляди

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 11133 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 36846 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169431 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327531 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260890 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371899 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 24713 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15464 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20772 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26716 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47570 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ЄС очікує негайного звільнення засудженого у РФ українця Гриба

Київ • УНН

 • 9654 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейський Союз очікує негайного звільнення українця Павла Гриба, якому сьогодні суд у РФ призначив шість років ув'язнення, і надання йому доступу до спеціалізованого медичного лікування, якого він потребує. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у п'ятницю заяву офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич.

ЄС очікує негайного звільнення засудженого у РФ українця Гриба

"Павло Гриб, 20-річний громадянин України, який має інвалідність та серйозне захворювання, був викрадений з Білорусі російською владою у серпні 2017 року. З тих пір він незаконно утримувався в Росії без будь-яких обґрунтованих звинувачень, а стан його здоров'я продовжує непокоїти. Сьогодні російський суд засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі за "пропаганду тероризму", - йдеться у заяві.

"Європейський Союз очікує негайного звільнення пана Гриба і надання йому доступу до спеціалізованого медичного лікування, якого він потребує. До тих пір, поки він залишається в ув'язненні, українським лікарям мають дозволити відвідувати його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини", - заявили у ЄС.

Нагадаємо, 22 березня суд у РФ визнав Павла Гриба винним "у закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

МЗС України висловило протест і вимагає скасувати вирок Грибу.

Павло Гриб був викрадений під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою, і опинився у російському СІЗО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92