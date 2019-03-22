ЄС очікує негайного звільнення засудженого у РФ українця Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейський Союз очікує негайного звільнення українця Павла Гриба, якому сьогодні суд у РФ призначив шість років ув'язнення, і надання йому доступу до спеціалізованого медичного лікування, якого він потребує. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у п'ятницю заяву офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич.
"Павло Гриб, 20-річний громадянин України, який має інвалідність та серйозне захворювання, був викрадений з Білорусі російською владою у серпні 2017 року. З тих пір він незаконно утримувався в Росії без будь-яких обґрунтованих звинувачень, а стан його здоров'я продовжує непокоїти. Сьогодні російський суд засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі за "пропаганду тероризму", - йдеться у заяві.
"Європейський Союз очікує негайного звільнення пана Гриба і надання йому доступу до спеціалізованого медичного лікування, якого він потребує. До тих пір, поки він залишається в ув'язненні, українським лікарям мають дозволити відвідувати його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини", - заявили у ЄС.
Нагадаємо, 22 березня суд у РФ визнав Павла Гриба винним "у закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.
МЗС України висловило протест і вимагає скасувати вирок Грибу.
Павло Гриб був викрадений під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою, і опинився у російському СІЗО.