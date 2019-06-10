У Києві шукають вибухівку у Будинку з химерами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Поліція діалогу повідомила, що прийшло повідомлення про замінування Будинку з химерами, передає кореспондент УНН.
"Надійшло повідомлення про замінування, принаймні так кажуть", - повідомив поліцейський діалогу кореспонденту УНН.
Зараз поблизу Будинку з химерами знаходяться щонайменше 7 поліцейських. Вони просять громадян не затримуватися біля будівлі.
Нагадаємо, правоохоронці отримали інформацію про мінування понад десяти об’єктів у Києві, серед яких три виші, Верховна Рада і 5 станцій метро, і проводять перевірки.
Також нагадаємо, що хвиля "мінувань" прокотилася сьогодні київським метрополітеном.
Так, "замінували" три станції метро: "Театральна", "Теремки" та "Золоті ворота".
Пізніше надійшло повідомлення про замінування станції "Олімпійська" і "Печерська", через що їх теж закрили.