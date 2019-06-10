В Киеве ищут взрывчатку в Доме с химерами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Полиция диалога сообщила, что пришло сообщение о заминировании Дома с химерами, передает корреспондент УНН.
"Поступило сообщение о заминировании, по крайней мере так говорят", - сообщил полицейский диалога корреспонденту УНН.
Сейчас возле Дома с химерами находятся по меньшей мере 7 полицейских. Они просят граждан не задерживаться у здания.
Напомним, правоохранители получили информацию о минировании более десяти объектов в Киеве, среди которых три вуза, Верховная Рада и 5 станций метро, и проводят проверки.
Также напомним, что волна "минирований" прокатилась сегодня по киевскому метрополитену.
Так, "заминировали" три станции метро: "Театральная", "Теремок" и "Золотые ворота".
Позже поступило сообщение о заминировании станции "Олимпийская" и "Печерская", из-за чего их тоже закрыли.