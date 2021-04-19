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У Києві розпочалося щеплення вакциною Pfizer

У Києві розпочалося щеплення вакциною Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Києві сьогодні розпочалися щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer утриманців та співробітників інтернатів для людей похилого віку. Всього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

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“Сьогодні у столиці розпочалися щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer. Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург повідомила, що всього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. За вимогами дорожньої карти вакцинації першого етапу, розробленої МОЗ України, вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу “Госпіталь ветеранів війни МОЗ України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків. Сьогодні вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація пройде на 21 день після першого щеплення.

Також Гінзбург повідомила, що з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 станом на 19 квітня вакциновано 42 748 осіб. Зокрема, це близько 19 700 медичних працівників, 1220 соціальних робітників, 2455 військових в ООС, 5092 особи віком 80+ тощо.

Доповнення

В Україні почали щеплювати від COVID-19 вакциною Pfizer/BioNTech — у Київській області в неділю, 18 квітня.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, хто впершу чергу отримає вакцину виробництва Pfizer-BioNTech, яка прибула в Україну 16 квітня. Всього прибуло 117 тисяч доз.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалося щеплення.

Також раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Київ

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