В Киеве началась вакцинация вакцинацой Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Киеве сегодня началась вакцинация против COVID-19 вакциной Pfizer иждивенцев и сотрудников интернатов для пожилых людей. Всего столица получила 4680 доз этой вакцины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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“Сегодня в столице начались прививки против COVID-19 вакциной Pfizer. Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что всего столица получила 4680 доз этой вакцины. По требованиям дорожной карты вакцинации первого этапа, разработанной Минздравом Украины, вакциной будут привиты иждивенцы и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения “Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что процесс вакцинации обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков. Сегодня вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21 день после первой прививки.
Также Гинзбург сообщила, что с начала прививочной кампании от COVID-19 по состоянию на 19 апреля вакцинировано 42 748 человек. В частности, это около 19 700 медицинских работников, 1220 социальных рабочих, 2455 военных в ООС, 5092 человека в возрасте 80+ и тому подобное.
Дополнение
В Украине начали прививать от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech — в Киевской области в воскресенье, 18 апреля.
Министерство здравоохранения разъяснило, кто в первую очередь получит вакцину производства Pfizer-BioNTech, которая прибыла в Украину 16 апреля. Всего прибыло 117 тысяч доз.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тысяч доз. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля началась вакцинация.
Также ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.