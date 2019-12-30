У Китаї до трьох років в'язниці засудили вченого за зміну генома ембріонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Суд міста Шеньчжень (провінція Гуандун) засудив китайського вченого Хе Цзянькуя до трьох років в’язниці та штрафу у 3 млн юанів (приблизно 430 тис. доларів) за проведення незаконного експерименту з народженням близнюків з генетично модифікованих ембріонів. Про це йдеться в рішенні суду, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
“З огляду на злочинне діяння трьох обвинувачених, його характер і ступінь соціальної небезпеки, призначити Хе Цзянькую покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком три роки і штраф 3 млн юанів”, — вказується у вироку.
Як повідомляв УНН, раніше китайський уряд заборонив досліднику Хе Цзянькую, який спробував створити стійкість до зараження ВІЛ шляхом відключення гену CCR5, та членам його команди проводити дослідження. Пізніше у Китаї лунали повідомлення, що влада покарає вченого.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет ЮНЕСКО закликав ввести мораторій на зміну генів людських ембріонів