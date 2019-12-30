В Китае к трем годам тюрьмы приговорили ученого за смену генома эмбрионов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя до трех лет тюрьмы и штрафа в 3 млн юаней (примерно 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
“Учитывая преступное деяние трех обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней”, — указывается в приговоре.
Как сообщал УНН, ранее китайское правительство запретило исследователю Хэ Цзянькую, который попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ путем отключения гена CCR5, и членам его команды проводить исследования. Позже в Китае звучали сообщения, что власти накажут ученого.
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