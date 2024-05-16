У Холодногірському районі Харкова після удару сталася пожежа
Київ • УНН
У Холодногірському районі Харкова через влучання сталася пожежа, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання в Холодногірському районі Харкова виникла пожежа. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова.
Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється
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Раніше було повідомлено, що у Харкові прогриміла серія вибухів.
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