У Холодногірському районі Харкова після удару сталася пожежа

Внаслідок влучання в Холодногірському районі Харкова виникла пожежа. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова.

Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- заявив Олег Синєгубов.

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Раніше було повідомлено, що у Харкові прогриміла серія вибухів.

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