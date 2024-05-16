В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар

Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке

Президент Зеленский обсудил последствия вооруженной агрессии рф против Украины и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке в телефонном разговоре с президентом Либерии Боакаем.