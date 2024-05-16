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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар
В Холодногорском районе Харькова из-за попадания произошел пожар, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Харьков атакуют российские беспилотники
Харьков атакуют беспилотники "Шахед", в городе раздаются взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей города укрыться в укрытиях и подчеркнул, что работает ПВО.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошла серия взрывов.
Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке
Президент Зеленский обсудил последствия вооруженной агрессии рф против Украины и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке в телефонном разговоре с президентом Либерии Боакаем.
Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру
Зарубежные дипломатические учреждения Украины организовали мероприятия по празднованию украинской культуры и наследия, в частности украинской вышивки, на всех континентах ко Дню вышиванки, чтобы усилить культурную дипломатию Украины и защитить ее идентичность.
российские "Шахеды" направляются в Полтавскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей движутся в направлении Полтавской области.
рф 32 раза обстреляла приграничные районы Сумщины, вызвав 166 взрывов
Вражеские силы 32 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 166 взрывам во многих населенных пунктах.
Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник
Российский оккупант, который воевал в Украине, подарил ведущему российской телепрограммы "Поле чудес" Леониду Якубовичу сбитый беспилотник во время передачи, посвященной 9 мая.
Вражеские "шахеды" из Запорожской области направляются в Днепр
Группа "шахедов" из Запорожской области направляется в Днепр, согласно сообщениям Воздушных Сил.
Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Сумской и Харьковской областях
Воздушные Силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Сумской и Харьковской областях.