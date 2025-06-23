У Хмельницькому чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні: відкрито кримінальну справу
Київ • УНН
53-річний чоловік пошкодив портрет Героя Небесної Сотні у Хмельницькому. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Вчора, 22 червня, у Хмельницькому, за версією слідства, 53-річний чоловік канцелярським ножем пошкодив портрет Героя Небесної Сотні. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.
Вчора, 22 червня, близько 14:50 години в Хмельницькому 53-річний чоловік канцелярським ножем пошкодив портрет Героя Небесної Сотні
Як зазначають правоохоронці на лінію "102" зателефонував 17-річний місцевий житель та повідомив, що по вул. Проскурівській чоловік у стані сп’яніння пошкодив портрет на Алеї Слави.
На місце невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Небайдужі громадяни утримували порушника до приїзду поліції
Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили канцелярський ніж, яким зловмисник порізав портрет.
За даним фактом дізнавачі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини.
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