У Хмельницькому чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні: відкрито кримінальну справу

Вчора, 22 червня, у Хмельницькому, за версією слідства, 53-річний чоловік канцелярським ножем пошкодив портрет Героя Небесної Сотні. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.

Вчора, 22 червня, близько 14:50 години в Хмельницькому 53-річний чоловік канцелярським ножем пошкодив портрет Героя Небесної Сотні - йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці на лінію "102" зателефонував 17-річний місцевий житель та повідомив, що по вул. Проскурівській чоловік у стані сп’яніння пошкодив портрет на Алеї Слави.

На місце невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Небайдужі громадяни утримували порушника до приїзду поліції - додали у поліції.

Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили канцелярський ніж, яким зловмисник порізав портрет.

За даним фактом дізнавачі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини.

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