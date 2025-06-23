В Хмельницком мужчина порезал ножом портрет Героя Небесной Сотни: возбуждено уголовное дело

Вчера, 22 июня, в Хмельницком, по версии следствия, 53-летний мужчина канцелярским ножом повредил портрет Героя Небесной Сотни. Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганства. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, пишет УНН.

Вчера, 22 июня, около 14:50 в Хмельницком 53-летний мужчина канцелярским ножом повредил портрет Героя Небесной Сотни - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, на линию "102" позвонил 17-летний местный житель и сообщил, что по ул. Проскуровской мужчина в состоянии опьянения повредил портрет на Аллее Славы.

На место безотлагательно выехала следственно-оперативная группа. Неравнодушные граждане удерживали нарушителя до приезда полиции - добавили в полиции.

Полицейские задокументировали правонарушение и изъяли канцелярский нож, которым злоумышленник порезал портрет.

По данному факту дознаватели Хмельницкого райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства.

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