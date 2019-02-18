У Херсонській облраді заявили, що Мангер вийшов на роботу

"Апаратна нарада на чолі із головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером розпочала сьогодні, 18 лютого, робочий тиждень", - повідомляє прес-служба, ілюструючи повідомлення відповідними фотографіями.

При цьому прес-служба цитує Мангера, який, говорячи про виконання програми боротьби з онкозахворюваннями, вказав: "Люди чекають від нас рішучих кроків та чесного виконання своїх обов’язків. Ми, власне, всі і прийшли сюди, аби плідно працювати".

Як зазначається, голова облради також заслухав звіт щодо роботи комунальних підприємств за тиждень та доручив тримати на контролі їхню діяльність.

Нагадаємо, 11 лютого Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

У той же день УНН у прес-службі Херсонської облради повідомили, що Мангер пішов у відпустку - "до 1 березня включно".

У ніч на 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень.

15 лютого сам Мангер повідомив, що за нього вніс заставу його адвокат.

Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла. 4 листопада 2018 року, після кількох місяців лікування, активістка померла.