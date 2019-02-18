В Херсонском облсовете заявили, что Мангер вышел на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, провел аппаратное совещание в облсовете сегодня, 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского облсовета, передает УНН.
"Аппаратное совещание во главе с председателем Херсонского областного совета Владиславом Мангером начало сегодня, 18 февраля, рабочую неделю", - сообщает пресс-служба, иллюстрируя сообщение соответствующими фотографиями.
При этом пресс-служба цитирует Мангера, который, говоря о выполнении программы борьбы с онкозаболеваниями, указал: "Люди ждут от нас решительных шагов и честного выполнения своих обязанностей. Мы, собственно, все и пришли сюда, чтобы плодотворно работать".
Как отмечается, председатель облсовета также заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать на контроле их деятельность.
Напомним, 11 февраля Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
В тот же день УНН в пресс-службе Херсонского облсовета сообщили, что Мангер ушел в отпуск - "до 1 марта включительно".
В ночь на 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен.
15 февраля сам Мангер сообщил, что за него внес залог его адвокат.
Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела. 4 ноября 2018 года, после нескольких месяцев лечения, активистка умерла.