У Херсонській МВА показали зруйновані російськими обстрілами квартири цивільних
Київ • УНН
Під час чергового обстрілу Херсона окупанти влучили у цивільні будинки та зруйнували декілька квартир і зруйнували дахи житлових багатоповерхівок.
Сьогодні, 22 січня, під час чергового обстрілу Херсона окупанти влучили у цивільні будинки та зруйнували декілька квартир. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Сьогодні армія рф "перемогла" кілька квартир і дахів у різних районах Херсона, поранила чоловіка і налякала хвору жінку
Він також підкреслив, що протягом доби окупанти здійснили декілька обстрілів міста та показав відео з наслідками одного з таких ударів.
Доповнення
У Херсонській області окупаційні війська рф скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава, коли той їхав вулицею на мотоциклі. Від отриманих травм чоловік загинув.
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