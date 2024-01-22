У Херсонській МВА показали зруйновані російськими обстрілами квартири цивільних

Сьогодні, 22 січня, під час чергового обстрілу Херсона окупанти влучили у цивільні будинки та зруйнували декілька квартир. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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Сьогодні армія рф "перемогла" кілька квартир і дахів у різних районах Херсона, поранила чоловіка і налякала хвору жінку - заявив Мрочко.

Він також підкреслив, що протягом доби окупанти здійснили декілька обстрілів міста та показав відео з наслідками одного з таких ударів.

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У Херсонській області окупаційні війська рф скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава, коли той їхав вулицею на мотоциклі. Від отриманих травм чоловік загинув.

Нагадаємо

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