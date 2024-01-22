В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских

Сегодня, 22 января, во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Сегодня армия рф "победила" несколько квартир и крыш в разных районах Херсона, ранила мужчину и напугала больную женщину - заявил Мрочко.

Он также подчеркнул, что в течение суток оккупанты совершили несколько обстрелов города и показал видео с последствиями одного из таких ударов.

Дополнение

В Херсонской области оккупационные войска рф сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава, когда тот ехал по улице на мотоцикле. От полученных травм мужчина погиб.

Напомним,

Российские войска ударили из авиации по одному из сел в Херсонской области, попали по жилому дому и территории монастыря.

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