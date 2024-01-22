В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских
Киев • УНН
Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир и разрушили крыши жилых многоэтажек.
Сегодня, 22 января, во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Сегодня армия рф "победила" несколько квартир и крыш в разных районах Херсона, ранила мужчину и напугала больную женщину
Он также подчеркнул, что в течение суток оккупанты совершили несколько обстрелов города и показал видео с последствиями одного из таких ударов.
Дополнение
В Херсонской области оккупационные войска рф сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава, когда тот ехал по улице на мотоцикле. От полученных травм мужчина погиб.
Напомним,
Российские войска ударили из авиации по одному из сел в Херсонской области, попали по жилому дому и территории монастыря.
Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА22 январь 2024, 05:54 • 27047 просмотров
В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских
Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир и разрушили крыши жилых многоэтажек.
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