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росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава: чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі, загинув

росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава: чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі, загинув

Київ • УНН

 • 27680 перегляди

У Бериславі Херсонської області загинув чоловік, коли російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника.

У Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава, чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі, загинув, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

У Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Нині особа загиблого встановлюється

- написав Прокудін у Telegram.

Нагадаємо

Російські війська вдарили з авіації по одному з сіл у Херсонській області, поцілили по житловому будинку та території монастиря.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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