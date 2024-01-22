росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава: чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі, загинув

У Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава, чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі, загинув, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

У Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Нині особа загиблого встановлюється - написав Прокудін у Telegram.

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