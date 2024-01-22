россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава: мужчина, который ехал по улице на мотоцикле, погиб

В Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава, мужчина, который ехал по улице на мотоцикле, погиб, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В Бериславе россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, который ехал по улице на мотоцикле. Сейчас личность погибшего устанавливается - написал Прокудин в Telegram.

Напомним

Российские войска ударили из авиации по одному из сел в Херсонской области, попали по жилому дому и территории монастыря.