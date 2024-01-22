россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава: мужчина, который ехал по улице на мотоцикле, погиб
В Бериславе Херсонской области погиб мужчина, когда российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника.
В ПАСЕ избрали нового президента: им стал греческий политик с четкой позицией в поддержку Украины
Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран греческий депутат Теодорос Руссопулос, который, как сообщается, поддерживает Украину.
беларусь планирует интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины
беларусь готовится интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины, открыв консульство в ростове. Этот шаг противоречит международному праву, поскольку поддерживает оккупацию россией суверенной страны.
В 2023 году ГБР сообщило о подозрении 10 народным депутатам
В ГБР сообщили, что в 2023 году десять народных депутатов Украины получили сообщение о подозрении, а в отношении двух обвинительные акты были направлены в суд. Сообщения касаются обвинений во взяточничестве, захвате земли и присвоении природного газа.
После заявления об испытании ядерного подводного дрона: США усилили наблюдение за КНДР
США запустили разведывательный самолет для наблюдения за Северной Кореей после того, как она заявила об испытании подводного ядерного дрона.
Авиационное управление США призывает проверить старые Boeing 737 после инцидента с частью кабины самолета, которая откололась во время полета
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призывает авиакомпании проверять самолеты Boeing 737-900ER после инцидента, в котором во время полета отпала часть кабины пилотов.
В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине. Такое заявление было сделано в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы Украина пошла на компромисс, передав часть своей территории россии.
Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга
Два российских ракетоносителя до 16 ракет "Калибр", остаются в Черном море, в то время как один корабль несет боевое дежурство в Азовском море, сообщают Силы обороны Юга.
В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине
В кремле заявили, что непонятно, как экс-президент США Трамп может быстро решить российско-украинскую войну, несмотря на его предвыборные обещания.
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери. Были назначены дополнительные экспертизы, результаты которых ожидаются.