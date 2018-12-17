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У Херсоні вибухнув будинок, постраждав неповнолітній

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У приватному будинку у Херсоні стався вибух, внаслідок чого постраждали чоловік і 16-річний хлопець. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Херсонській області.

У Херсоні вибухнув будинок, постраждав неповнолітній

"17 грудня о 16:07 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС надійшла інформація про те, що на вул. Грибоєдова у м. Херсон у приватному житловому будинку стався вибух без послідуючого горіння, попередньо, природного газу", – йдеться в повідомленні.

Від вибуху постраждав 36-річний власник зруйнованого будинку, а також сусідський 16-річний хлопець, якого травмувало ударною хвилею.

"Обох госпіталізовано до обласної і дитячої обласної лікарень відповідно у тяжкому стані і стані середньої тяжкості", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, вранці 14 грудня у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у Фастові стався вибух. Внаслідок цього загинуло двоє та постраждала одна особа.

Через вибух поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. За інформацією правоохоронців, причина вибуху у багатоповерхівці Фастова пов’язана з витоком газу у квартирі.

16 грудня оголосили у Фастові днем жалоби за загиблими від вибуху у п’ятиповерхівці.

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