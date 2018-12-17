В Херсоне взорвался дом, пострадал несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В частном доме в Херсоне произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Херсонской области.
"17 декабря в 16:07 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС поступила информация о том, что на ул. Грибоедова в г. Херсон в частном жилом доме произошел взрыв без последующего горения, предварительно, природного газа", – говорится в сообщении.
От взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома, а также соседский 16-летний парень, которого травмировало ударной волной.
"Оба госпитализированы в областную и детскую областной больницы соответственно в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести", – отметили в ГСЧС.
Напомним, утром 14 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Фастове произошел взрыв. В результате погибли двое и пострадал один человек.
Из-за взрыва полиция открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. По информации правоохранителей, причина взрыва во многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.
16 декабря объявили в Фастове днем траура по погибшим от взрыва в пятиэтажке.